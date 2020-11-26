Меркель хоче закрити гірськолижні курорти в Європі через коронавірус

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує на рівні Європейського союзу заборонити роботу гірськолижних курортів в Європі на зимові канікули. Вона вважає це необхідним для того, щоб уникнути ризику поширення коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Меркель вважає за необхідне закрити всі гірськолижні курорти Європи до січня.

"Я відверто скажу, що це буде непросто, але ми постараємося (закрити гірськолижні курорти в Європі - ред.)", - заявила Меркель.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що системи охорони здоров'я Європи виснажені через коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині продовжили карантинні обмеження до 20 грудня. Спочатку карантин планували скасувати в кінці листопада, але через зростання захворювань COVID-19 було прийнято рішення про його продовження.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу вже до кінця грудня.

Додамо, за минулу добу від коронавірусу в світі померли майже 12 тисяч осіб. Це новий антирекорд з початку пандемії.