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ЄС на саміті G20 підніме питання доступності вакцин від COVID

Брюссель, П'ятниця 20 листопада 2020 13:37
ЄС на саміті G20 підніме питання доступності вакцин від COVID
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

На завтрашньому саміт країн "Великої двадцятки" (G20) Європейський союз підніме питання доступності вакцин від COVID-19. Мова йде про гарантії масового виробництва доступних за ціною вакцин.

Про це на брифінгу заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Зазначимо, саміт G20 пройде 21-22 листопада в онлайн-форматі. За словами президента ЄК, головною темою зустрічі стане ситуація з пандемією і боротьба з нею.

"Ми повинні продовжувати інвестувати, щоб переконатися в тому, що вакцини зможуть отримати усі за доступною ціною", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна до 7 грудня повинна підписати документи на отримання вакцини від COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що Київ планує купити вакцину від коронавірусу для 20 млн українців. На сьогодні невідомо, скільки буде терба грошей на придбання вакцини, оскільки виробники ще не назвали ціни. Зараз у бюджеті на 2021 рік заклали на вакцину понад 2 млрд гривень, але Міністерство охорони здоров'я просить надати більше.

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