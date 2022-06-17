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Меркель допускає зв'язок між відставкою та рішенням Путіна напасти на Україну

Фото: колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що її відставка могла вплинути на рішення президента Росії Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для RND.

За її словами, вона минулого року намагалася обговорити з Путіним новий порядок європейської безпеки.

"З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту в нормандському форматі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський порядок безпеки поряд з нормандським форматом", - зазначила Меркель.

При цьому вона не виключила, що з часом могла б виступити посередником у конфлікті, але "в даний час це питання не ставиться". Також вона відповіла на питання, чи чекав Путін її відставки, щоб напасти на Україну.

"Можливо, мій відхід вплинув, як і вибори у Франції, і виведення військ з Афганістану, і застій у виконанні мінських угод", - підкреслила Меркель.

Вона також визнала власне безсилля в кінці свого терміну.

"Було ясно, що я не буду довго перебувати при владі, і тому я просто повинна заявити, що різні спроби в минулому році не мали ніякої дії", - додала Меркель.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що дізналася про підготовку Росії до вторгнення в жовтні 2021 року.

У червні вона дала перше інтерв'ю після початку повномасштабної війни, в якому згадала Путіна і Україну.

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Володимир ПутінАнгела МеркельВійна Росії проти України