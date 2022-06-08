RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Меркель дала перше інтерв'ю після початку війни: що сказала про Путіна і Україну

Фото: колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель дала перше публічне інтерв'ю після вторгнення Росії в Україну. Вона висловилася про війну, Україну та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Що сказала Меркель про Україну?

Ексканцлер відреагувала на питання про небажання запустити процес вступу України до НАТО в 2008 році. За її словами, зараз країна бореться з корупцією, але тоді нею "дійсно управляли олігархи".

Меркель додала, що в 2008 році Україна була політично розколота з нестабільною демократією, а членство в НАТО зобов'язує захищати свою країну в разі атаки.

"По-друге, я була впевнена, що Путін не дав би цьому статися. Для нього це було б оголошенням війни. Я абсолютно не поділяю його уявлення про те, що Захід є його ворогом, що його постійно принижують. Але я знала, що він так думає, і не хотіла його провокувати", - сказала політик.

Як прокоментувала війну?

Меркель заявила, що Україна героїчно бореться проти російської агресії. Також вона відповіла на критику щодо її політики "умиротворення" Путіна. Політик заявила, що дипломатія не є помилкою лише тому, що вона не увінчалася успіхом. Однак, на її думку, помилка все ж була допущена.

"Але нам не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти війні. Чи можна було зробити більше, щоб запобігти цій трагедії? Я продовжую задавати собі ці питання. Велике горе, що це не вдалося, але я не можу себе дорікнути в тому, що не намагалася", - додала Меркель.

Що сказала про Путіна?

Меркель пояснила, що на посаді канцлера налагоджувала торговельні відносини з Росією, намагаючись таким чином уникнути розбіжностей з Путіним.

"Якщо у Росії і Європи не може бути близьких відносин, то потрібно мати хоча б торгові відносини, тому що не можна повністю ігнорувати один одного", - підкреслила політик.

При цьому вона додала, що відносини після анексії Криму у 2014 році значно погіршилися. Меркель закликає посилити військове стримування Росії, оскільки "це єдина мова, яку розуміє Путін".

Нагадаємо, Меркель прокоментувала війну в Україні на початку червня. Вона після трьох місяців мовчання висловила солідарність з українським народом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінГерманияАнгела МеркельВійна Росії проти України