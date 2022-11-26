Мэров пытаются встроить в вертикаль, а мы просто другой уровень власти, - Филатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в комментарии ЗН .

По словам Филатова, у него нет коммуникации с центральной властью.

Относительно связи мэров и центральной власти через Ассоциацию городов Украины Филатов уточнил, что АГУ не занимается проблемами каждой территориальной общины.

"Есть правление, где мы собираемся и обсуждаем, как у нас то полномочия хотят отобрать, то деньги. Спорим, скандалим, ссоримся, а затем даем исполнительному директору АГУ Александру Слобожану мандат на решение тех или иных вопросов, и он начинает бегать из Кабмина в Кабмин. парламента, затем - в ОПУ и обратно", - добавил Филатов.

Филатов отмечает, что отсутствие коммуникации и доверия мешает в условиях войны и приближающейся зиме. Так, остатки образовательной субвенции в 9 млрд. гривен, за которые сейчас бьются общины, и 26 млрд. гривен непогашенной разницы тарифов - критически важные ресурсы для общин при подготовке к зиме. Но власть не слышит.

"Все это как раз оборудованные "Пункты несокрушимости", генераторы, котельные, а точнее, правильно расставленные во время войны приоритеты. А вообще, как бы нам ни было тяжело, но Днепр действительно не бедный город, к тому же у нас большая военная группировка, высокое НДФЛ, особых затрат нет, поскольку, согласно постановлению КМУ №590, все капитальные расходы запрещены. И мы как-то тужимся, вытаскиваем", - говорит он.

Филатов утверждает, что из-за отсутствия коммуникации с центром сталкиваются не только крупные города, ею недовольны все городские головы.

Проведенная в Украине в преддверии войны с Россией децентрализация стала одной из ключевых причин устойчивости украинцев. В то же время, считает Филатов, на фоне непонимания сути местного самоуправления может быть что угодно, в том числе откат в реформе.