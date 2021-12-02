У мерії Харкова шукають "бомбу"

У будівлі Харківської міської ради вибухотехніки та кінологи шукають "вибухівку". Це вже друге "мінування" в місті за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KHARKIV Today .

Як стало відомо, це вже друге мінування за тиждень, в понеділок повідомлення про "вибухівку" надходили в школи.

"Близько 11:30 2 грудня в соцмережах з'явилася інформація, що будівля Харківської міськради (Площа Конституції,7) замінована. У відділі комунікації поліції в Харківській області підтвердили, що інформацію про закладену в мерії вибухівку перевіряють", - пише видання.