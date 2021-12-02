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У мерії Харкова шукають "бомбу"

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Харків, Четвер 02 грудня 2021 12:14
У мерії Харкова шукають "бомбу" Фото: Вибухотехнічна служба перевіряє повідомлення про мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У будівлі Харківської міської ради вибухотехніки та кінологи шукають "вибухівку". Це вже друге "мінування" в місті за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KHARKIV Today.

Як стало відомо, це вже друге мінування за тиждень, в понеділок повідомлення про "вибухівку" надходили в школи.

"Близько 11:30 2 грудня в соцмережах з'явилася інформація, що будівля Харківської міськради (Площа Конституції,7) замінована. У відділі комунікації поліції в Харківській області підтвердили, що інформацію про закладену в мерії вибухівку перевіряють", - пише видання.

Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний аеропорт "Одеси" евакуювали через повідомлення про мінування. На місці працювали вибухотехніки та кінологи, але вибухівку так і не знайшли.

Варто відзначити, що 10 листопада Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва відновили роботу в звичайному режимі. До цього їм довелося обмежити роботу через інформацію про мінування.

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