Мэры начали получать штрафы за срыв мобилизации. Кого хотят наказать и что говорят юристы

Кого из мэров уже оштрафовали

На днях мэр Дрогобыча Тарас Кучма заявил, что его оштрафовали на 34 тысячи гривен за невыполнение мобилизационного плана. Его сначала обязали прийти в ТЦК, но мэр не смог явиться туда, поскольку встречал в городе гроб погибшего воина. На следующий день в полицию поступило письмо от ТЦК, чтобы Кучму доставили к ним. Этот факт больше всего возмутил мэра.

"Протокол относительно выписанного штрафа о якобы срыве мобилизационного плана будем обжаловать в судебном порядке. Еще раз подчеркиваю, мы, городские головы, делаем все возможное для обеспечения жизнедеятельности в громадах. Но принудительно "ловить" и силой отправлять людей на войну мы не можем", - заявил Тарас Кучма.

Он также отметил, что с 2022 года в городе активно происходил призыв на фронт и мобилизационный резерв уже заканчивается, поскольку все, кто должен быть в армии - уже там.

"Мой сын сейчас воюет, а брат пропал без вести. Сам я отдал свой долг в 2014-15 годах", - добавил Кучма.

Отметим, что Кучма сначала был добровольцем во взводе разведки украинского батальона имени генерала Кульчицкого, а затем начальником медицинской службы.

По словам Тараса Кучмы, мэры других городков Львовской области получили аналогичные штрафы, а именно - Трускавца (Андрей Кульчинский), Сходницы (Иван Пиляк), Борислава (Игорь Яворский) и Меденич (Михаил Живчин). Все они планируют обжаловать штраф. Глава Борислава подтвердил эту информацию СМИ.

По мнению Кучмы, данная ситуация со штрафами возникла из-за политических мотивов, поскольку оппоненты уже готовятся к выборам.

Какая реакция Ассоциации городов Украины

27 января Ассоциация городов Украины направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявила о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших громад в 2025 году.

Кроме ситуации со штрафами за мобилизационные планы Тарасу Кучме, Ассоциация также заявила о неправомерных действиях в отношении главы Ирпенского городского совета Александра Маркушина, которого арестовали на 60 суток с правом внесения 30 миллионов гривен залога за выезд за границу, хотя он как отец-одиночка имеет на это право.

А также вспомнили ситуацию с главой Нетешинского городского совета Александра Супрунюка, которого отстраняют от выполнения обязанностей на 60 суток с домашним арестом за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений.

"Системное давление на местное самоуправление ослабляет громады и Украину в целом, а значит приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает сложнее путь к нашей Победе", - говорится в письме.

В своем обращении Ассоциация призвала президента защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость.

Ответственны ли мэры за мобилизационные процессы

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" №3633-IX. С тех пор на органы местного самоуправления возложили обязанности:

обеспечивать организацию призыва граждан на военную службу;

вызывать лиц призывного возраста в ТЦК;

обеспечивать на территории соответствующих населенных пунктов ведение персонально-первичного военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

обеспечение прибытие граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, транспортных средств и техники на сборные пункты и в военные части;

обеспечивать на территории своих населенных пунктов планирование и проведение мобилизационной подготовки, а также проведение мероприятий мобилизации и демобилизации.

Что говорят юристы о данной ситуации

"Вопрос о плане мобилизации - это исключительно субъективное видение представителей Министерства, потому что на законодательном уровне такого нет. Мобилизация продолжается, ТЦК работают, военнообязанные появляются в военкоматы. Тогда о каком срыве мобилизации идет речь", - говорит адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, на законном уровне не устанавливается количество выполнения мобилизационного плана. Это определяется негласными приказами.

"Поэтому, если мэров и будут протягивать к ответственности, то они это успешно обжалуют в судебном порядке. Нигде не указано количество мобилизационного плана", - добавляет адвокат.

Анищенко также отметила, то прошлогодние изменения в законодательстве действительно возложили определенные обязательства как на работодателей, так и на госслужащих, в частности организация мобилизации, доставку военнообязанного в ТЦК и тому подобное.

"Здесь может возникать вопрос относительно качественного выполнения мобилизации, а по количеству - то такого нигде нет. Мэров могут привлечь к ответственности за какие-то там мобилизационные требования, но это постановление должно быть мотивировано и обосновано. Мне будет интересно посмотреть на признание этих постановлений неправомерными, ведь ТЦК работают, работодатели сообщают работникам о повестках, то о каких нарушениях мы можем говорить?" - отмечает адвокат.