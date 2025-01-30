Мэры начали получать штрафы за срыв мобилизации. Кого хотят наказать и что говорят юристы

В Украине мэры начали получать штрафы на десятки тысяч гривен за якобы срыв мобилизационных планов. "Ассоциация городов Украины" уже заявила о нарушении законодательства и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу этой ситуации.
РБК-Украина рассказывает о том, кого из мэров уже оштрафовали за невыполнение мобилизационных планов и законны ли такие действия.
На днях мэр Дрогобыча Тарас Кучма заявил, что его оштрафовали на 34 тысячи гривен за невыполнение мобилизационного плана. Его сначала обязали прийти в ТЦК, но мэр не смог явиться туда, поскольку встречал в городе гроб погибшего воина. На следующий день в полицию поступило письмо от ТЦК, чтобы Кучму доставили к ним. Этот факт больше всего возмутил мэра.
"Протокол относительно выписанного штрафа о якобы срыве мобилизационного плана будем обжаловать в судебном порядке. Еще раз подчеркиваю, мы, городские головы, делаем все возможное для обеспечения жизнедеятельности в громадах. Но принудительно "ловить" и силой отправлять людей на войну мы не можем", - заявил Тарас Кучма.
Он также отметил, что с 2022 года в городе активно происходил призыв на фронт и мобилизационный резерв уже заканчивается, поскольку все, кто должен быть в армии - уже там.
"Мой сын сейчас воюет, а брат пропал без вести. Сам я отдал свой долг в 2014-15 годах", - добавил Кучма.
Отметим, что Кучма сначала был добровольцем во взводе разведки украинского батальона имени генерала Кульчицкого, а затем начальником медицинской службы.
По словам Тараса Кучмы, мэры других городков Львовской области получили аналогичные штрафы, а именно - Трускавца (Андрей Кульчинский), Сходницы (Иван Пиляк), Борислава (Игорь Яворский) и Меденич (Михаил Живчин). Все они планируют обжаловать штраф. Глава Борислава подтвердил эту информацию СМИ.
По мнению Кучмы, данная ситуация со штрафами возникла из-за политических мотивов, поскольку оппоненты уже готовятся к выборам.
27 января Ассоциация городов Украины направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявила о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших громад в 2025 году.
Кроме ситуации со штрафами за мобилизационные планы Тарасу Кучме, Ассоциация также заявила о неправомерных действиях в отношении главы Ирпенского городского совета Александра Маркушина, которого арестовали на 60 суток с правом внесения 30 миллионов гривен залога за выезд за границу, хотя он как отец-одиночка имеет на это право.
А также вспомнили ситуацию с главой Нетешинского городского совета Александра Супрунюка, которого отстраняют от выполнения обязанностей на 60 суток с домашним арестом за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений.
"Системное давление на местное самоуправление ослабляет громады и Украину в целом, а значит приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает сложнее путь к нашей Победе", - говорится в письме.
В своем обращении Ассоциация призвала президента защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость.
В прошлом году Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" №3633-IX. С тех пор на органы местного самоуправления возложили обязанности:
"Вопрос о плане мобилизации - это исключительно субъективное видение представителей Министерства, потому что на законодательном уровне такого нет. Мобилизация продолжается, ТЦК работают, военнообязанные появляются в военкоматы. Тогда о каком срыве мобилизации идет речь", - говорит адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.
По ее словам, на законном уровне не устанавливается количество выполнения мобилизационного плана. Это определяется негласными приказами.
"Поэтому, если мэров и будут протягивать к ответственности, то они это успешно обжалуют в судебном порядке. Нигде не указано количество мобилизационного плана", - добавляет адвокат.
Анищенко также отметила, то прошлогодние изменения в законодательстве действительно возложили определенные обязательства как на работодателей, так и на госслужащих, в частности организация мобилизации, доставку военнообязанного в ТЦК и тому подобное.
"Здесь может возникать вопрос относительно качественного выполнения мобилизации, а по количеству - то такого нигде нет. Мэров могут привлечь к ответственности за какие-то там мобилизационные требования, но это постановление должно быть мотивировано и обосновано. Мне будет интересно посмотреть на признание этих постановлений неправомерными, ведь ТЦК работают, работодатели сообщают работникам о повестках, то о каких нарушениях мы можем говорить?" - отмечает адвокат.
Добавим также, что 30 января на заседании Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве продолжается безумное давление правоохранителей ради дискредитации власти города. По его словам, в прошлом году в столице провели более 200 обысков на рабочих местах и дома у работников городской власти, 400 изъятий документов, более 500 допросов, вручили почти 100 подозрений.
Читайте также о том, что накануне Кличко заявил о попытке узурпировать власть в столице и уничтожить самоуправление. Обвинение звучало в сторону нового главы военной администрации Киева Тимура Ткаченко, которого назначили в декабре.
При подготовке материала использовали: пост Тараса Кучмы в Facebook, письмо Ассоциации городов Украины, изменения №3633-IX в Закон Украины, эксклюзивный комментарий адвоката Екатерина Анищенко.
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