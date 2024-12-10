В сети заявили о прорыве границы россияне в Сумской области: в ОВА предупредили, что это фейк

Сегодня в сети начала распространяться информация о том, что российская армия якобы прорвала границу Украины в Сумской области.

Однако в Сумской ОВА заявляют, что информация о прорыве россиянами границы в Сумской области - это фейк. А сообщение, которое распространили ряд СМИ - это враждебная дезинформация, которая не соответствует действительности.

"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Курская операция

Украинские Силы обороны продолжают активные действия в приграничных районах, в частности в Курской области России. Операция имела целью ослабить логистическую способность противника, уничтожить объекты военной инфраструктуры и заставить Россию перебрасывать свои ресурсы с фронта на защиту собственных территорий.

Также стоит напомнить, что с начала лета Россия активизировала свои обстрелы по территории Сумской области.Поэтому в ряде населенных пунктов было решено провести принудительную эвакуацию местных жителей.