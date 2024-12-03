Как Курская операция повлияла на ситуацию в Сумской области: ответ ОВА

Украинские военные проводили наступательную операцию в Курской области. Именно поэтому тогда увеличилось количество обстрелов приграничных районов Сумской области.

Об этом в интервью рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, количество обстрелов со стороны России увеличилось в тех районах, через которые украинские бойцы заходили в Курскую область.

"Там, где наши войска заходили на территорию Курской области, количество обстрелов увеличилось. А количество артиллерийских систем, пулеметов, стрелкового оружия уменьшилось, потому что врага отбросили на 20-30 км от границы", - рассказал Артюх.

Он также обратил внимание на то, что сейчас существенно увеличилось количество авиаударов - в сутки это 30-40 пусков КАБов.

"Если в прошлом году это были единичные случаи, то сейчас это происходит на системной основе. Мы фиксируем удары по нашим объектам критической инфраструктуры и по населенным пунктам - частные дома или многоэтажки", - ответил руководитель ОВА.

По его мнению, цель таких обстрелов - деморализовать население и заставить его покинуть территории, на которых люди проживают.

"Ну и создать условия, уничтожая системы жизнеобеспечения - энергетические системы, водоканал, мобильную связь - при которых населению было бы тяжело здесь находиться", - подчеркнул он.

Детально о том, достигла ли Курская операция своей цели - читайте в материале РБК-Украина.

Курская операция

Украинские Силы обороны продолжают активные действия в приграничных районах, в частности в Курской области России. Операция имела целью ослабить логистическую способность противника, уничтожить объекты военной инфраструктуры и заставить Россию перебрасывать свои ресурсы с фронта на защиту собственных территорий.

Также стоит напомнить, что с начала лета Россия активизировала свои обстрелы по территории Сумской области.Поэтому в ряде населенных пунктов было решено провести принудительную эвакуацию местных жителей.