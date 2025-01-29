В сети заявили о недостаточных запасах газа в Украине. В "Нафтогазе" отреагировали

В сети заявили, что в Украине недостаточные запасы природного газа для прохождения зимы. В "Нафтогазе" заверили, что запасов хватит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".
Так, на днях бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в сети заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью экстренного импорта газа. По его словам, сейчас среднее потребление в Украине составляет 110 млн кубометров в сутки, но при похолодании показатель может вырасти до 140-150 млн кубометров.
Он отметил, что при снижении температуры запасы не смогут обеспечить необходимые объемы газа, тогда якобы возникнет критическая зависимость от импорта.
В "Нафтогазе" заявили, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Предприятия компании работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку природного газа всем категориям потребителей.
"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев - главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо - должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", - подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак.
Напомним, с начала года Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. После этого в правительстве заявили, что хотят ввести новую модель работы газотранспортной системы.
Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина имеет крупнейшие на континенте газовые хранилища и может стать "газовым сейфом" Европы.
Соответствующую инициативу Шмыгаль обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Украина предложила Хорватии хранить газ в украинских хранилищах.
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