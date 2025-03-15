В сети появились спутниковые снимки НПЗ в Туапсе после атаки

В ночь на 14 марта в российском Туапсе был атакован НРЗ, который горит уже второй день подряд. В сети появились спутниковые снимки с объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
"После удара по предприятию ночью 14-го марта поднялся пожар, который, согласно спутниковым снимкам сервиса Sentinel EO Hub Browser за 15 марта, продолжается до сих пор, уже более суток", - говорится в публикации.
В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар, который распространился на площадь более тысячи квадратных метров, начался в результате атаки по нефтекомплексу. Также он сообщил, что вспыхнул один из резервуаров с бензином.
В Украине официально не комментировали ситуацию, однако ранее в Генштабе сообщали о неоднократных ударах дронами по Туапсинскому НПЗ.
Украинские военные указывали, что данный завод перерабатывает до 12 миллионов тонн нефти в год, при этом более 90% произведенных нефтепродуктов идет на экспорт. Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, предприятие играет значительную роль в обеспечении российских войск.
Подробнее об атаке дронов по НПЗ в Туапсе - читайте в материале РБК-Украина.
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