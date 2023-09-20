В сети сообщают о выводе всех российских подлодок из Севастополя

Российские оккупанты, вероятно, вывели все свои подлодки из Севастопольской бухты после успешного ракетного удара украинских военных на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По информации канала, на данный момент на стоянке в Южной бухте не наблюдают ни одной подводной лодки россиян. Там остается только захваченная РФ украинская субмарина "Запорожье".
Всего в составе Черноморского флота оккупантов было шесть подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", одну из которых украинские военные подбили на прошлой неделе.
Также в состав Черноморского флота входит подлодка проекта 877В "Палтус", но после ремонта и модернизации ее так и не ввели в строй.
Все вышеперечисленные субмарины могут нести крылатые ракеты "Калибр", которыми россияне часто бьют по Украине.
Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные при помощи ракет атаковали Севастопольскую бухту.
В результате успешных ударов были повреждены: подводная лодка, десантный корабль и судоремонтный завод российских оккупантов.
Как отмечали в Главном управлении разведки, поврежденные корабль и подлодка, вероятнее всего, не подлежат восстановлению.
По информации Sky News, удар украинские военные нанесли дальнобойными ракетами Storm Shadow.
Более детально об атаке ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.
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