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В сети сообщают о выводе всех российских подлодок из Севастополя

Иллюстративное фото: в сети сообщают о выводе всех российских подлодок из Севастополя (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, вывели все свои подлодки из Севастопольской бухты после успешного ракетного удара украинских военных на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации канала, на данный момент на стоянке в Южной бухте не наблюдают ни одной подводной лодки россиян. Там остается только захваченная РФ украинская субмарина "Запорожье". 

Фото: стоянка в Южной бухте (t.me/Crimeanwind)

Всего в составе Черноморского флота оккупантов было шесть подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", одну из которых украинские военные подбили на прошлой неделе. 

Также в состав Черноморского флота входит подлодка проекта 877В "Палтус", но после ремонта и модернизации ее так и не ввели в строй. 

Все вышеперечисленные субмарины могут нести крылатые ракеты "Калибр", которыми россияне часто бьют по Украине. 

Ракетный удар ВСУ

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные при помощи ракет атаковали Севастопольскую бухту. 

В результате успешных ударов были повреждены: подводная лодка, десантный корабль и судоремонтный завод российских оккупантов. 

Как отмечали в Главном управлении разведки, поврежденные корабль и подлодка, вероятнее всего, не подлежат восстановлению. 

По информации Sky News, удар украинские военные нанесли дальнобойными ракетами Storm Shadow. 

Более детально об атаке ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина

 

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