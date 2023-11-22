В сети сообщают о "прилете" по воинской части оккупантов в Крыму

В воинской части россиян на территории временно оккупированного Крыма сегодня, 22 ноября, утром зафиксировали прилет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации канала, "прилет" был по причалу российской воинской части в бухте Узкая в поселке Черноморское. О его последствиях информации пока нет.

Фото: поселок Черноморское на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Происшествие произошло около 7 утра, добавляют источники канала.

В то же время уточняется, что причал теперь огражден боновыми заграждениями из связанных тросами бочек.

Представители Вооруженных сил Украины пока никак не комментировали эту информацию.

Уничтожение катеров РФ в Крыму

Напомним, несколько недель назад представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что в поселке Черноморское были поражены два десантных катера россиян.

Позже в украинской военной разведке подтвердили, что катера "Акула" и "Серна" в результате атаки пошли на дно.