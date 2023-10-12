В сети сообщают о подрыве корабля РФ возле Крыма: что говорят в ВСУ

По информации канала, корабль "Павел Державин" мог подорваться на мине. Несколько подписчиков из Севастополя сообщили, что около 10 часов утра слышали глухой взрыв.

Позже, представители канала, обнаружили днем в море у Севастополя корабль и катер. Судя по размерам корабля - приблизительно 60 метров - это мог быть только минный тральщик.

Что говорят в ВСУ

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук разместил информацию о подрыве корабля. Добавил, что корабль "по предварительной информации, подорвался на мине".

Пресс-офицер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, также высказала свою позицию, но уточняет информацию.

"Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота РФ… то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Возможно все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства", - отметила пресс-офицер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Взрыв корабля

В Севастополе по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков".

В вооружение корабля входят:

8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК",

2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М",

2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,

2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.

Известно, что во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 г. "Павел Державин" усилил своё вооружение установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".

В сентябре, ВСУ в Симферополе ударили по ремонтному заводу имени Орджоникидзе и повредили десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону". По информации СМИ, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.