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В сети сообщают о новом "прилете" в оккупированном Бердянске

Новина українською →
Бердянск, Вторник 11 июля 2023 16:51
В сети сообщают о новом "прилете" в оккупированном Бердянске Фото: в сети сообщают о новом "прилете" в оккупированном Бердянске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Бердянске сегодня, 11 июля, днем снова раздались взрывы. Там мог быть "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянськ сьогодні" в Telegram.

По неподтвержденной информации, всего в городе слышали три очень громких взрыва. При этом местные жители фиксировали и работу систем противовоздушной обороны россиян.

В Telegram-канале уже публикуют фото, на которых можно заметить густой черный дым над городом.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы в Бердянске.

"Жаркое лето на юге Украины продолжается. Обильно пылает у окупантов в Бердянске и Токмаке", - написал он.

День взрывов в Бердянске

Напомним, сегодня жители Бердянска слышали взрывы ночью. Как сообщали в сети, "прилет" был по гостинице "Дюна".

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что отработка по врагу оказалась удачной.

Позже, уже днем, в Бердянске жители снова услышали взрывы. Telegram-каналы писали о попадании в то же место, что и ночью.

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