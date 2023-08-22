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В сети показали видео, где военный пистолетом "угрожает" киевлянину: что говорит полиция

Фото: в полиции отреагировали на видео, где военный якобы "угрожает" киевлянину пистолетом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В ряде Telegram-каналов распространилось видео, где несколько военных общаются с прохожим и один из них держит оружие в руках. Полиция проводит по этому поводу проверку.

Об этом в комментарии РБК-Україна сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Для проверки на место прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали указанное событие в Соломенском управлении полиции", - рассказал источник.

В результате происшествия никто не пострадал, обращения и заявления в полицию не поступали. Проводится дальнейшая проверка, добавили в полиции.

Что произошло

 

Напомним, накануне в сети распространилось видео, где военный в Киеве якобы угрожает мужчине в гражданском.

Видео обнародовали ряд Telegram-каналов. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в Соломенском районе возле рынка. Якобы "конфликт" произошел между представителем военкомата и мужчиной призывного возраста.

Очевидцы утверждают, что, мол, представитель ТЦК "угрожал мужчине пистолетом". Также на видео можно услышать, как мужчина во время словесной перепалки мужчина кричит: "Не стреляйте! Чего вы меня трогаете?". В то же время, что стало причиной очевидцы этого конфликта очевидцы не указали.

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