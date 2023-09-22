В сети показали момент "прилета" по штабу россиян в Севастополе (видео)

Мэр обнародовал видео, на котором можно заметить, как по зданию штаба РФ был, вероятно, нанесен ракетный удар.

Также журналисты "Радио Свобода" показали фото, на котором виднеется ракета, летящую в направлении штаба оккупантов.

Фото: ВСУ нанесли удары по штабу РФ в Севастополе (t.me/krymrealii)

Удар по штабу РФ в Севастополе

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Так называемые "власти" города начали писать об ударе по штабу Черноморского флота РФ.

Позже в сети показали видео, на которых можно заметить, что здание сильно повреждено.

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.