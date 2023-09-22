В сети показали момент "прилета" по штабу россиян в Севастополе (видео)

Украинские военные сегодня, 22 сентября, атаковали штаб Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Появилось видео момента удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Хмельницкого Александра Симчишина в Telegram и "Радио Свобода".
Мэр обнародовал видео, на котором можно заметить, как по зданию штаба РФ был, вероятно, нанесен ракетный удар.
Также журналисты "Радио Свобода" показали фото, на котором виднеется ракета, летящую в направлении штаба оккупантов.
Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Так называемые "власти" города начали писать об ударе по штабу Черноморского флота РФ.
Позже в сети показали видео, на которых можно заметить, что здание сильно повреждено.
Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.