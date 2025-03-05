В сети пишут о законопроекте по воинскому учету с 14 лет. Что говорят в Раде

СМИ от имени нардепа Максима Саврасова распространяют слухи, что в Раде готовят законопроект о постановке на воинский учет с 14 лет. Такая информация оказалась фейковой.

РБК-Украина собрало все, что известно о выдуманном законопроекте и как на это реагируют в Раде.

Содержание:

Скандальный "законопроект"

Издание 44.ua 3 марта разместило у себя якобы интервью с народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Максимом Саврасовым.

Согласно публикации, Саврасов "рассказал" о новом "законопроекте", который предусматривает изменения в процедуре постановки на воинский учет.

"Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи", - приводило издание "слова Саврасова".

Также "инициатива" якобы предусматривает, что учители смогут напрямую предоставлять ТЦК данные об учениках. В частности, речь о тех школьниках, которые демонстрируют результаты в физической подготовке.

44.ua со ссылкой на нардепа также уточняло, что "законопроект" находится в разработке. Он готов на 70%.

"Интервью" Саврасова все еще доступно на сайте 44.ua.

Реакция в Раде

Нардеп, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко подчеркнул, что его комитет не занимается такими законопроектами, о которых якобы заявлял Саврасов.

"Более того, даже с юридической точки зрения это похоже на фейк", - отметил Федиенко.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия подчеркнул, что его фракции ничего не известно об "инициативе народного депутата Саврасова".

"Если фракция "Европейская солидарность" действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда не будет нами поддержан и мы за такое не будем голосовать при любых обстоятельствах", - добавил он.

Интервью оказалось фейком

Сам Максим Саврасов отреагировал на такое интервью и публикации в СМИ только сегодня.

"Сайт 44.ua вчера выдал мое фейковое интервью: О подготовке к мобилизации с 14 лет. Новость перепечатало много СМИ и Telegram-каналов. Такого разговора не было. Пользуйтесь надежными источниками информации", - отметил он.

При этом в Центре противодействия дезинформации также подтвердили, что информация о планах Рады внести изменения в законодательство, которые обяжут ставить на воинский учет мальчиков с 14 лет, - фейк.

Соответствующий законопроект даже не вносили в Раду.