В сети пишут о взрыве в центре Киева. Что произошло на самом деле

По данным ГСЧС, на улице Антоновича, во дворе жилого дома горел автомобиль Nissan Leaf. На месте работали спасатели, по состоянию на 11:15 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Вероятно, звук этот "хлопок" короткого замыкания электрических батарей был воспринят за взрыв. Как такового взрыва по факту не было", - рассказали в ГСЧС.

Также известно, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые расследуют причины взрыва.

Что говорят в полиции

По данным правоохранителей, сегодня около 10:00 утра они получили сообщение о том, что недалеко от станции метро "Олимпийская" горит электроавтомобиль.

На место немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и подразделения ГСЧС. На месте происшествия был обнаружен горящий автомобиль.

Кроме того, граждане, которые находились на месте происшествия задержали мужчину, который вероятно причастен к его поджогу.

"Сейчас подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован, полицейские работают на месте происшествия, все обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

Фото: в Киеве горело авто возле метро "Олимпийская" (t.me/gunpKyiv)

Взрывы в Киеве

Напомним, 3 апреля в Киеве было зафиксировано два взрыва. Сначала сообщалось о взрыве на рынке "Юность" в Деснянском районе столицы. Известно, что там погибли два человека. Сначала сообщалось о взрыве газового баллона, однако впоследствии правоохранители уточнили, что взорвалась граната.

Подробнее о чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

А второй взрыв произошел в Днепровском районе. По предварительным данным, там мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках.