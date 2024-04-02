RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети пишут, что оккупанты теперь могут заряжать ракеты в порту Новороссийска

Иллюстративное фото: россияне начали заряжать ракеты в порту Новороссийска (скриншот)
Автор: Иван Носальский

У российских оккупантов, вероятно, появилась возможность заряжать ракеты в порту Новороссийска (Краснодарский край).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Судя по спутниковым снимкам, у России появилась возможность заряжать ракеты прямо в порту Новороссийска", - пишет канал.

Фото: загрузка ракет в порту Новороссийска (t.me/Crimeanwind)

По информации "Крымского ветра", ранее ракеты заряжали только в порту Севастополя, из-за чего носители "Калибров" должны были регулярно заходить в бухты. Там по ним могли ударить украинские защитники. 

Удары по российским кораблям

Напомним, украинские военные уже неоднократно наносили ракетные удары по российским кораблям. В частности, еще в начале полномасштабной войны нашим защитникам удалось уничтожить ракетный крейсер "Москва".

Также 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота россиян в Севастополе.

Тогда были ликвидированы десятки российских офицеров. Еще 105 человек получили ранения.

Уже в октябре в ВСУ заявляли о том, что после удара по штабу Черноморского флота в Крыму, российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрымЧорне мореКраснодарский крайВойна России против УкраиныРакеты