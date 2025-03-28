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В сети пишут о перекрытии движения возле одного из ТЦК в Киеве: что происходит на самом деле

Иллюстративное фото: полиция проверила авто возле ТЦК в Киеве (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В сети заявили, что якобы возле одного из ТЦК в Киеве 28 марта правоохранители перекрыли движение. На самом же деле полиция проверяет авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сегодня, 28 марта, ряд Telegram-каналов написали, что якобы полиция окружила Голосеевский районный ТЦК и СП в Киеве. Сообщалось, что якобы улицу вокруг ТЦК перекрыли.

Источники РБК-Украина отметили, что полиция проверяет авто и людей в нем.

В полиции Киева позже подтвердили, что правоохранители проводят проверку водителя и авто возле Голосеевского районного ТЦК.

"Информация об авто, которое длительное время припарковано неподалеку ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции", - говорится в сообщении.

В ходе проверки опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа.

 

Теракты против полиции и ТЦК

Напомним, в Украине в последние месяцы участились попытки терактов, направленных против правоохранителей, военных и военнослужащих ТЦК и СП. Как указывают СБУ и Нацполиция, к преступным действиям причастны российские спецслужбы, которые вербуют украинцев, обещая "легкие деньги".

В большинстве случаев спецслужбы РФ пытаются совершить подрыв. Кроме того, участились случаи, когда россияне дистанционно подрывают агентов, которые принесли взрывчатку на территории ТЦК и отделение полиции.

Так, 5 февраля, произошел взрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском. Подрывник погиб, пострадали врачи ВЛК, военнослужащий и работница ТЦК.

Больше о том, как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет вражеских агентов - в материале РБК-Украина.

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