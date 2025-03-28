В сети пишут о перекрытии движения возле одного из ТЦК в Киеве: что происходит на самом деле

Сегодня, 28 марта, ряд Telegram-каналов написали, что якобы полиция окружила Голосеевский районный ТЦК и СП в Киеве. Сообщалось, что якобы улицу вокруг ТЦК перекрыли.

Источники РБК-Украина отметили, что полиция проверяет авто и людей в нем.

В полиции Киева позже подтвердили, что правоохранители проводят проверку водителя и авто возле Голосеевского районного ТЦК.

"Информация об авто, которое длительное время припарковано неподалеку ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции", - говорится в сообщении.

В ходе проверки опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа.