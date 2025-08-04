В сети пишут о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной: в ЦПД опровергли

"Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о личном мнении, одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - отметили в ЦПД.

В Центре напомнили, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза требуется решение на уровне ЕС.