В сети пишут о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной: в ЦПД опровергли

В сети распространяется информация о якобы намерении Польши прекратить безвизовый режим с Украиной. Однако она не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
"Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о личном мнении, одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - отметили в ЦПД.
В Центре напомнили, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза требуется решение на уровне ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши планирует в ближайшее время направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств.
Конкретный список стран с новыми ограничениями пока держится в секрете. Но точно известно, что рестрикции будут касаться тех государств, граждане которых регулярно нарушают закон в Польше, например Колумбии.