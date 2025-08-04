RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

В сети пишут о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной: в ЦПД опровергли

Фото: в ЦПД опровергли информацию о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети распространяется информация о якобы намерении Польши прекратить безвизовый режим с Украиной. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о личном мнении, одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - отметили в ЦПД.

В Центре напомнили, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза требуется решение на уровне ЕС.

 

Польша отменит безвиз для ряда стран

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши планирует в ближайшее время направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств.

Конкретный список стран с новыми ограничениями пока держится в секрете. Но точно известно, что рестрикции будут касаться тех государств, граждане которых регулярно нарушают закон в Польше, например Колумбии.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшаБезвизовый режимФейки