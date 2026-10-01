В сети написали о "покушении" на совладельца Fire Point Штилермана, он опроверг
В СМИ в четверг, 1 октября, появилась информация о якобы покушении на совладельца Fire Point Дениса Штилермана. Он сам ответил на них и заявил, что они "немного преувеличены".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Штилермана и сообщение журналиста Сергея Ауслендера.
"На главу Fire Point Штилермана совершено покушение вблизи Киева, он ранен", - написал Ауслендер со ссылкой на источники.
Он рассказал, что Штилерман якобы получил легкое ранение, один из его телохранителей погиб, а злоумышленники были ликвидированы.
"Слухи о моей гибели и гибели охранника немного преувеличены", - заявил совладелец Fire Point.
В комментарии РБК-Украина в Fire Point публикации в соцсетях о покушении на Штилермана назвали выдумкой.
Напомним, ракета FP-7 компании Fire Point уже успешно прошла два предварительных этапа испытаний и сейчас находится на этапе военных испытаний.
Ранее Fire Point сообщила, что планирует осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты к середине 2027 года.