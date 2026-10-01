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В сети написали о "покушении" на совладельца Fire Point Штилермана, он опроверг

14:15 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В сети написали о "покушении" на совладельца Fire Point Штилермана, он опроверг Фото: совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман (Getty Images)
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В СМИ в четверг, 1 октября, появилась информация о якобы покушении на совладельца Fire Point Дениса Штилермана. Он сам ответил на них и заявил, что они "немного преувеличены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Штилермана и сообщение журналиста Сергея Ауслендера.

"На главу Fire Point Штилермана совершено покушение вблизи Киева, он ранен", - написал Ауслендер со ссылкой на источники.

Он рассказал, что Штилерман якобы получил легкое ранение, один из его телохранителей погиб, а злоумышленники были ликвидированы.

"Слухи о моей гибели и гибели охранника немного преувеличены", - заявил совладелец Fire Point.

В комментарии РБК-Украина в Fire Point публикации в соцсетях о покушении на Штилермана назвали выдумкой.

Напомним, ракета FP-7 компании Fire Point уже успешно прошла два предварительных этапа испытаний и сейчас находится на этапе военных испытаний.

Ранее Fire Point сообщила, что планирует осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты к середине 2027 года.

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