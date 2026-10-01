В сети написали о "покушении" на совладельца Fire Point Штилермана, он опроверг

В СМИ в четверг, 1 октября, появилась информация о якобы покушении на совладельца Fire Point Дениса Штилермана. Он сам ответил на них и заявил, что они "немного преувеличены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Штилермана и сообщение журналиста Сергея Ауслендера.

"На главу Fire Point Штилермана совершено покушение вблизи Киева, он ранен", - написал Ауслендер со ссылкой на источники.

Он рассказал, что Штилерман якобы получил легкое ранение, один из его телохранителей погиб, а злоумышленники были ликвидированы.

"Слухи о моей гибели и гибели охранника немного преувеличены", - заявил совладелец Fire Point.

В комментарии РБК-Украина в Fire Point публикации в соцсетях о покушении на Штилермана назвали выдумкой.