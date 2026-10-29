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В сети написали о "бегстве" вооруженных пленных на Харьковщине: в ВСУ отреагировали на вброс

16:50 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в соцсетях распространяется информация о бегстве двух пленных россиян с оружием (Getty Images)

Информация о якобы побеге двух вооруженных российских пленных и расстреле автомобиля военных в Харьковской области является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

В сети массово распространялись сообщения о том, что вблизи Старовировки из-под стражи ВСП якобы сбежали двое вооруженных пленных.

Также во вбросах говорилось о якобы расстреле автомобиля службы правопорядка.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация полностью не соответствует действительности.

Никаких подобных инцидентов в ВСП не фиксировали, а подразделения работают в штатном режиме.

Представители медиа, соцсетей и блоггеров призывают тщательно проверять данные и пользоваться только официальными источниками.

Напомним, что операторы батальона "Воля" 57-й ОМПБр провели уникальную операцию под Волчанском, во время которой взяли в плен россиянина с помощью дрона и заставили его эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ.

В то же время, на фоне событий на фронте активизируется и тема военнопленных из других стран.

В частности, недавно африканские военнопленные призвали повлиять на российские власти и записали обращение к участникам саммита в Москве, чтобы вернуться домой.

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