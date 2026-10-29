Напомним, что операторы батальона "Воля" 57-й ОМПБр провели уникальную операцию под Волчанском, во время которой взяли в плен россиянина с помощью дрона и заставили его эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ.

В то же время, на фоне событий на фронте активизируется и тема военнопленных из других стран.

В частности, недавно африканские военнопленные призвали повлиять на российские власти и записали обращение к участникам саммита в Москве, чтобы вернуться домой.