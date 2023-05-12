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Сеть ОККО установила еще 6 скоростных зарядных станций для электромобилей

Фото: сеть ОККО установила еще 6 скоростных зарядных станций для электромобилей (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В апреле во Львовской области заработали сразу 6 новых чарджеров на трех АЗК ОККО (г. Сколе, с. Гамалеевка, г. Броды). Чарджеры можно использовать как для обычной, 22 кВт, так и для скоростной зарядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Каждая станция имеет три порта, то есть на одном комплексе могут одновременно заряжаться 6 электрокаров.

"Основным сдерживающим фактором в путешествиях на электромобиле является расстояние, которое авто может проехать. Мы хотим объединить крупные города – поэтому инвестируем в развитие инфраструктуры электрозарядок на основных трассах страны. В течение 2023 года планируем установить еще 27 чарджеров в сети, большинство из которых будут скоростными", - говорит маркетинг-директор ОККО Василий Дмитриев.

Напомним, ранее в апреле ОККО установила зарядное устройство на АЗК в Одессе, в марте заработали 2 станции в Киеве и Фастовском районе. В общей сложности сегодня зарядить электромобиль можно уже на 51 АЗК сети.

Найти адреса зарядных станций можно на сайте ОККО или в мобильном приложении ТОКА. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить мобильное приложение ТОКА или оплатить услугу через терминалы самообслуживания EasyPay, размещенные на АЗК.

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