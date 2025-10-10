ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Сеть "Черноморка" запустила проект "Чистое море": что он предусматривает

Украина, Пятница 10 октября 2025 17:37
UA EN RU
Сеть "Черноморка" запустила проект "Чистое море": что он предусматривает Фото: "Черноморка" запустила проект "Чистое море" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Сеть ресторанов "Черноморка", состоящая из более 40 заведений в Украине, объявила о старте экологической кампании "Чистое море".

Как сообщает РБК-Украина, об этом основательница сети Ольга Копылова рассказала бизнес-изданию Forbes.ua.

Проект предусматривает широкий спектр мероприятий группы: от внедрения новой производственной философии бережливости к ресурсам Черного моря, его ревитализации, организации экологических акций, последовательного использования переработанных материалов в декоре до финансовой поддержки фондов черноморских эко-инициатив.

Слоганом кампании выбрали фразу "Делаем море чище". Ее целевыми аудиториями определены гости ресторанов и их работники.

Кроме того, сеть будет инвестировать в экологическое образование собственных сотрудников. Это является частью более широкой программы по обучению сотрудников "Черноморки".

"Мы не ждем, когда кто-то придет и спасет Черное море, которое понесло огромный ущерб из-за полномасштабного вторжения. Поскольку мы в Chornomorka верим, что мы не просто сеть ресторанов, а движение людей, которые верят, что бизнес может быть частью большого изменения, сеть внедрила подход, который будет способствовать восстановлению Черного моря. Таким образом, мы делаем каждый ресторан ретранслятором нового подхода: работать, очищать море и делать мир совершеннее",- комментирует Ольга Копылова.

Инициатива сети будет отвечать на вызов химического, военного и обломочного загрязнения акватории Черного моря, плотность морского мусора в котором, по данным UNDP Ukraine, вдвое превышает аналогичный показатель в Средиземном море (около 90,5 предметов/км² против ~50 предметов/км² соответственно).

Напомним, что, включая "Черноморку", Копылова и франчайзи построила сеть из около полусотни ресторанов в Молдове, Польше, Румынии и Чехии.

По информации Forbes.ua, за І полугодие 2025 года выручка группы выросла на 29%. Копылова заявила о развитии собственной дистрибуции и создании профильного маркетинг-агентства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит