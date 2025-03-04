Сеть АЗК ОККО присоединяется к "Дронопаду" фонда "Повернись живим"

Механика проекта остается такой же, как и во время трех предыдущих этапов ОКО ЗА ОКО. С каждого реализованного литра топлива Pulls 95 и Pulls Diesel сеть ОККО направляет по одной гривне на закупки техники для "Дронопада".

"С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже задонатила на военные и гражданские нужды более 2,5 миллиарда гривен. И мы не останавливаемся, ведь в свете последних событий видим, что сейчас, как никогда, нам нужно демонстрировать внутреннюю силу и единство. Именно поэтому, когда мы услышали об эффективности проекта "Дронопад" и о том, что есть огромный запрос на его масштабирование, но не хватает только средств, то не смогли не откликнуться. Поэтому четвертый этап ОКО ЗА ОКО направлен на то, чтобы устроить врагу "Дронопад". Ведь разведдроны, которые ежедневно "висят" над линией соприкосновения и гражданскими городами, выискивая позиции наших защитников и стратегические цели, являются проблемой, которая касается каждого, потому что за ними прилетают ракеты", - отметил вице-президент ОККО по маркетингу Василий Дмытрив.

ОККО вместе с миллионным сообществом водителей поможет военным очистить небо и ослепить врага, отметил Дмытрив.

"Благодаря поддержке ОККО мы можем поставить себе более амбициозную цель, чем раньше, и обеспечить больше подразделений, которые будут сбивать больше российских разведывательных дронов. "Дронопад" - один из самых эффективных проектов Фонда, в рамках которого украинские военные нанесли врагу ущерб на 2 млрд гривен. И с помощью ОККО и других благотворителей потери россиян будут расти", - рассказывает директор департамента развития и партнерств фонда "Повернись живим" Александра Гайворонская.

Сейчас в проекте "Дронопад" уже работает более 50 подразделений. Они представляют различные рода войск - Сухопутные, Воздушные, спецподразделения Сил обороны, Национальную гвардию, Пограничную службу - и действуют по всей линии соприкосновения с Севера до Юга. Благодаря тому, что ОКО ЗА ОКО присоединяется к "Дронопаду", военные получат не только FPV-дроны, чей запас надо пополнять, но и всю необходимую сопутствующую технику: транспорт, средства связи и питания, ноутбуки, телевизоры, пульты, очки, антенны, усилители сигнала для управления беспилотниками и тому подобное.

"Дронопад" - это проект, основанный фондом "Повернись живим" в августе 2024 года. За этот период благодаря инициативе удалось сбить уже более 800 вражеских дронов. В фонде убеждены, что теперь, когда к участию в проекте присоединилась сеть ОККО, число сбитых аппаратов будет расти еще быстрее.