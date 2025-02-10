Mercedes-Benz представил новые грузовики для армии: подробности

Mercedes-Benz представил армейские тягачи повышенной проходимости - спецверсии Arocs и Zetros. Новинки могут использоваться в составе автопоезда полной массой 250 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Это трехосные грузовики с колесной формулой 6х6. Основная задача новинок - перевозка полуприцепов с тяжелой бронетехникой или эвакуация автомобилей с помощью лебедки. У новинок Mercedes-Benz баллистической защиты нет.

Самым популярным продуктом оборонного подразделения Mercedes-Benz Special Trucks является Unimog, но теперь гамма пополнилась трехосными бескапотниками Arocs. Колесная база растянута до 4,2 метра, допустимый вес грузовика вырос до 40 тонн, а полный вес автопоезда - до 250 тонн. От гражданских тягачей новинка отличается люком в крыше, системой контроля давления в шинах, фарами с затемнением и ливреей.

Под капотом 12,8-литровый шестицилиндровый дизель OM 460 в варианте форсировки на 421 лошадиную силу. Тяга передается через 12-ступенчатый "робот" с ручным режимом. Также на выставке покажут капотный тягач Mercedes-Benz Zetros: он развивает 510 лошадиных сил и способен загружать на платформу 50-тонные спецавтомобили. Для экипажа в кабине предусмотрен спальник.

В 2024 году производство спецтехники Mercedes-Benz снизилось на 20% по сравнению с показателями 2023 года, однако спрос на тягачи повышенной проходимости остается устойчивым, поэтому Special Trucks инвестирует в разработку новых грузовиков.