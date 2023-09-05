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Mercedes-Benz передала более 100 внедорожных грузовиков Zetros для ВСУ

Вторник 05 сентября 2023 17:59
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Mercedes-Benz передала более 100 внедорожных грузовиков Zetros для ВСУ Фото: Иллюстративное фото (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожных грузовиков Zetros.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление материнской компании Daimler Truck.

"В поставку входит ряд типов машин для решения задач военной поддержки и логистики. Украинские вооруженные силы хотят расширить свои оперативные возможности снабжения и обороны с помощью надежных грузовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины большой сервис, связанный с автомобилями. Еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и освоили работу на новых автомобилях с расположением кабины.

Средства на закупку поступили в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно контролируется и реализуется Министерством иностранных дел Германии и Министерством обороны Германии.

Украина уже использует эти автомобили

Daimler Truck сообщила, что Министерство внутренних дел Украины уже несколько месяцев использует Mercedes-Benz Zetros из предыдущих поставок для широкого круга операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сотрудники гуманитарных служб на месте используют грузовики для оказания помощи населению в труднодоступных районах, расчистки дорог и разбора завалов. Там, где позволяет ситуация, автомобили также поддерживают реконструкцию.

Характеристики автомобиля Zetros

Новые автомобили для Украины преимущественно имеют постоянный полный привод и приспособлены для выполнения различных транспортных задач.

Разрешенная полная масса автомобиля варьируется от 16,5 до 40 тонн. Грузовики с высокой проходимостью оснащены шестицилиндровым рядным дизельным двигателем OM 460 мощностью от 265 до 350 кВт (от 360 до 476 л.с.) в зависимости от автомобиля.

Рабочий объем 12,8 л обеспечивает максимальный крутящий момент до 2300 Нм. Капот, открывающийся независимо от кабины, обеспечивает доступ для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту в моторный отсек. Благодаря этому кабина остается изолированной как защищенное пространство и для использования коммуникационных технологий.

Другая помощь от Германии

Недавно Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.

Также министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

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