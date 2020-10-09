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У мера Кличка повідомили про те, що в школах Києва з'явиться 6000 нових місць

Автор: РБК-Україна

У Дарницькому районі закінчують реконструкцію гімназії № 315 із надбудовою 4-го поверху. Роботи тривали майже 5 місяців - із травня цього року, і вже в кінці жовтня об’єкт планують здати в експлуатацію.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Надбудова додаткового поверху дала можливість збільшити потужність закладу з 1260 до 1880 місць. У школі з’явились 18 нових великих кабінетів та 6 кабінетів для поділу класів на групи", - розповів Мондриївський.

За його словами, окрім надбудови 4-го поверху, в закладі замінені вікна, зроблено нове освітлення, система опалення, встановлена сучасна пожежна сигналізація та система вентиляції.

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Також під час реконструкції утеплено фасад, який тепер прикрашають зображення прапорів держав, мови яких вивчають у гімназії.

"Загалом на реконструкцію гімназії № 315 з бюджету міста витрачено майже 60 млн грн, а також 20 млн грн - із державного бюджету за програмою "Спроможна школа", - зазначив Мондриївський.

Він додав, що таке архітектурне рішення - надбудова поверхів навчальних закладів – є актуальним для щільно забудованих районів міста.

Тільки в Дарницькому районі можливо перебудувати ще 11 шкіл за типовим проєктом реконструкції, що дасть можливість збільшити потужність закладів на додаткові шість тисяч місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві на самоізоляцію через коронавірус переведені 501 клас 173 школах. Всього в столиці повністю закриті на карантин п'ять шкіл.

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