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Мера Чернігова знову не випустили з України

Фото: мер Чернігова Владислав Атрошенко (facebook-com-typical-chernihiv)
Автор: Наталія Юрченко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко знову не зміг виїхати з України. Йому не дозволили перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску "Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Атрошенка в Facebook.

Він пояснив, що отримав запрошення на конференцію з відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано. Сьогодні він вирушив на захід, але не зміг перетнути кордон.

У відповіді прикордонників зазначається, що міський голова не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів.

Атрошенко не погодився з рішенням правоохоронців. Мер знову звинуватив Офіс президента і заявив, що такі дії дискредитують Україну.

Фото: Атрошенка знову не випустили за кордон (facebook.com/AtroshenkoVladislav)

Нагадаємо, що вперше Атрошенка не випустили за кордон 19 червня, коли він прямував до Польщі на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову.

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