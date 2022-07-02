Мера Чернігова знову не випустили з України

Він пояснив, що отримав запрошення на конференцію з відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано. Сьогодні він вирушив на захід, але не зміг перетнути кордон.

У відповіді прикордонників зазначається, що міський голова не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів.

Атрошенко не погодився з рішенням правоохоронців. Мер знову звинуватив Офіс президента і заявив, що такі дії дискредитують Україну.

Фото: Атрошенка знову не випустили за кордон (facebook.com/AtroshenkoVladislav)