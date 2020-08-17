Мер Умані погрожує виставити блокпости та не пустити хасидів

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блокпости на в'їздах.

Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

За його словами, йому надійшло запрошення на засідання державної комісії ТЕБ та НС, яка 11 серпня дозволила присутність в Умані від 5 до 10 тисяч паломників-хасидів. На сьогоднішньому засіданні комісія підтвердила рішення і заявила, що воно не підлягає коригуванню.

"Тому я готовий на радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста Умані. Я хочу почути ваше ставлення до цього", - звернувся Цебрій до жителів міста.

Він також додав, що сьогодні в Києві спробує домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, щоб розповісти про ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів до Умані для святкування Рош ха-Шана; за його словами, це може нести загрозу для всієї України.

До цього повідомлялося, що хасидам можуть заборонити в'їзд до України у разі порушення карантину.

Приїзд паломників очікується у вересні. Зазначимо, більшість з них прибуває з Ізраїлю, який на сьогодні знаходиться в так званому "червоному списку". Приїжджі з Ізраїлю мають проходити двотижневу ізоляцію або здати ПЛР-тест.