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Мер Славутича спростував чутки про свою "втечу": "перестаньте розганяти фейки і паніку"

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Славутич, Субота 26 березня 2022 03:47
Мер Славутича спростував чутки про свою "втечу": "перестаньте розганяти фейки і паніку" Фото: мер Славутича Юрій Фомічев (facebook.com/Fomichev.Slavutich)
Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явилася інформація про те, що Юрій Фомічев - мер міста Славутич Київської області - втік. Очільник міста спростував ці чутки і закликав не вірити фейкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Фомічева у Facebook.

"Перестаньте розганяти фейки і паніку!!! Ми всі працюємо! Працюємо дистанційно, кожен на своєму місці і всі єдиною командою! У міського голови свої завдання і виконує їх у чіткій координації з обласним штабом!"- зазначив Фомічев.

Він також підкреслив, що в п'ятницю, 25 березня, в Славутичі було важко. Територіальна самооборона мужньо і самовіддано протистояла російським окупантам.

Українським захисникам також допомагали ЗСУ, надаючи артилерійську підтримку. На жаль, не обійшлося і без втрат. Кількість та імена загиблих уточнюється.

"Завтра продовжуємо роботу кол-центру гуманітарного штабу. Постараємося прийняти якомога більше заяв! Ну, а колаборантам, які так хочуть знати, де знаходиться міський голова і його сім'я я відповім - ми вас всіх зафіксували і після нашої перемоги точно за це запитаємо! Тому що цей сценарій (вплив окупантів на мерів і сім'ї) вже всім відомий!",- додав Фомічев.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук звернулася до Нідерландів з проханням надати Україні системи ППО.

Ми також писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон хоче провести евакуацію з Маріуполя спільно з Туреччиною і Грецією.

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