Мер Риги спростував інформацію про своє затримання

Ушаков заявив, що не збирається йти зі своєї посади

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvnet.

Ушаков заявил, что не собирается уходить со своего поста.

Напомним, ранее бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов заявил о задержании Ушакова.

Местное агентство Leta ранее сообщало, что в рабочем кабинете и по месту жительства мэра Риги прошли обыски.

Несколько сотрудников антикоррупционного бюро пришли около 12:00 по местному времени в Рижскую думу. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтверждает агентство BNS. Обыски прошли в кабинете Ушакова и у него дома.

По данным корреспондентов латвийской телерадиокомпании LSM, из кабинета Ушакова вышли шесть сотрудников KNAB. С собой работники ведомства унесли несколько портфелей и полиэтиленовый мешок.

Отмечается, что помещение сотрудники правоохранительных органов покинули в сопровождении директора юридического управления Думы Яниса Лиепиньша.