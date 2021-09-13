RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мер Парижа вирішила балотуватися на пост президента Франції

Автор: Анна Полисученко

Мер Парижа вирішила балотуватися на пост президента Франції. Опитування показують, що їй буде важко здобути перемогу, якщо вона не зможе об'єднати лівий фланг французьких політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

"Знаючи серйозність нашого часу і даючи надію нашому життю, я вирішила стати кандидатом у президенти Франції", - сказала 62-річна Ідальго під час мітингу прихильників у нормандському місті Руан.

"Сьогодні я готова", - додала Ідальго, яка була обрана на другий термін мером Парижа в червні.

Для успішного висунення в президенти країни Ідальго потрібно буде виграти внутрішні первинні вибори членів Соціалістичної партії Франції в кінці місяця. Вже зараз вона стикається з потенційною конкуренцією з боку мера Ле-Мана Стефана Ле Фолла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПарижФранція