Мер Парижа вирішила балотуватися на пост президента Франції. Опитування показують, що їй буде важко здобути перемогу, якщо вона не зможе об'єднати лівий фланг французьких політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

"Знаючи серйозність нашого часу і даючи надію нашому життю, я вирішила стати кандидатом у президенти Франції", - сказала 62-річна Ідальго під час мітингу прихильників у нормандському місті Руан.

"Сьогодні я готова", - додала Ідальго, яка була обрана на другий термін мером Парижа в червні.

Для успішного висунення в президенти країни Ідальго потрібно буде виграти внутрішні первинні вибори членів Соціалістичної партії Франції в кінці місяця. Вже зараз вона стикається з потенційною конкуренцією з боку мера Ле-Мана Стефана Ле Фолла.