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Мер Миколаєва теж захворів на COVID-19

Миколаїв, Понеділок 09 листопада 2020 18:55
Мер Миколаєва теж захворів на COVID-19
Фото: Олександр Сенкевич (facebook.com/mkradagov)
Автор: РБК-Україна

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич захворів на COVID-19. У нього також виявили пневмонію, він піде на самоізоляцію.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

У той же час він підкреслив, що не припиняє роботу, оскільки у Миколаєві зараз починається опалювальний сезон.

"Друзі, у мене тут виникла невелика несвоєчасна проблема - у мене виявили COVID-19 і невелику пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію", - заявив Сенкевич.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19, він теж іде на самоізоляцію, але продовжить виконувати президентські обов'язки в дистанційному режимі.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак захворів на COVID-19.

"Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але планую працювати у звичайному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться - точно не з моєї вини", - написав у Facebook голова ОП.

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Новини України Суспільство МиколаївАлександр СенкевичCOVID-19

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