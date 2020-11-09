ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мэр Николаева тоже заболел COVID-19

Николаев, Понедельник 09 ноября 2020 18:55
Мэр Николаева тоже заболел COVID-19
Фото: Александр Сенкевич (facebook.com/mkradagov)
Автор: РБК-Украина

Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел COVID-19. У него также обнаружили пневмонию, он уйдет на самоизоляцию.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

В то же время он подчеркнул, что не прекращает работу, поскольку в Николаеве сейчас начинается отопительный сезон.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужденный уйти на самоизоляцию", - заявил Сенкевич.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, он тоже уходит на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские обязанности в дистанционном режиме.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заболел COVID-19.

"На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хоть и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - написал в Facebook глава ОП.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество НиколаевАлександр СенкевичCOVID-19

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь