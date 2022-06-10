RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Миколаєва розповів, чи загрожує місту наступ росіян

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (24 tv)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Миколаєві третій місяць поспіль готуються до можливого наступу російських військ на місто. Однак суттєвих змін на лінії фронту, які б вказували що це може статися найближчим часом немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, в місті накопичують війська та будують фортифікаційні споруди для того, щоби вдарити у випадку нападу у відповідь.

"Я не думаю, що щось найближчим часом зміниться. Лінія фронту знаходиться на місці вже приблизно місяць. Вона дещо рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється. Вони також окопуються біля Херсона, вони також очікують нападу чи наступу нашої армії", - розповів Сєнкевич.

Він підкреслив, що всі сьогодні очікують змін на фронт і вони настануть, коли дійде летальна зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО.

Також мер оцінив загрозу висадки ворожого десанту в місті.

"Знаєте, під час Другої світової війни висадка десанту могла якимось чином вплинути на перебіг війни. Але сьогодні висадка десанту буде приречена. В Україні загалом та в Миколаївській області зокрема стільки озброєних людей - і вони озброєні не просто автоматами Калашникова, а більш важкою зброєю - тому цей десант попаде як цукор у вулик. Він буде просто знищений", - запевнив Сєнкевич.

Мер Миколаєва додав, що вже були намагання росіян висаджувати десант.

"Потім тут по лісах у Миколаївській області наші мисливці його вполювали і всіх знищили. Цей десант можна скинути або з неба, або підійти з моря. Думаю, обидва випадки розглядаються нашою армією і вона готова зустрічати агресора зі зброєю в руках", - підсумував Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївАлександр СенкевичВійна в Україні