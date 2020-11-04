Мер Миколаєва розповів, які потрібні повноваження місцевому самоврядуванню

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважає, що місцевому самоврядуванню не вистачає повноважень контролю. За його словами, самоврядування не вистачає муніципальної поліції, виборності суддів, шерифів, а також відповідальності за тарифи.

Про це Сенкевич заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що все повинно будуватися на принципах субсидіарності.

"Не вистачає муніципальної поліції. Посаду судді теж повинна бути виборною. В селах повинні бути не дільничні, а шерифи і т. д. Ми готові за все відповідати, ми готові відповідати за тарифи - саму хвору тему", - сказав Сенкевич.

Він додав, що зараз тарифи на тепло в Миколаєві приймає НКРЕКП, хоча по телевізору звучить, що тарифи не хоче знижувати мер міста.

"По-перше, у мера немає повноважень, по-друге, вони не високі, у нас вони четверті знизу по Україні. Ми готові брати відповідальність. Повинен бути звичайний тарифний калькулятор, в інтернеті, в телефоні, щоб людина розуміла, чому він платить за воду саме стільки", - додав мер.

Нагадаємо, в кінці жовтня Сенкевич звернувся до Кабміну з проханням послабити карантин у Миколаєві.

Відзначимо, за даними екзит-полу, у другий тур виборів мера Миколаєва виходять Олександр Сенкевич і Владислав Чайка.