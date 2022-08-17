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Мер Мелітополя заявив про вибухи в Кирилівці, де росіяни тримають техніку

Фото: у Кирилівці пролунали вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Іван Носальський

У середу, 17 серпня, в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області прогриміли вибухи. Там росіяни тримають свою військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, росіяни перекинули свою військову техніку в курортну Кирилівку з Мелітополя, оскільки боялися ударів Збройних сил України. Але і там їх "дістали".

"Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу, 17 серпня, в окупованому Мелітополі прогриміли відразу два вибухи. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

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Запорожская областьВибухВійська РФВійна Росії проти України