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Мер Мелітополя розповів, як можна отримати пенсію в місті

Фото: пенсії в травні будуть виплачуватися за графіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Розроблено механізм, за яким жителі Мелітополя, які отримували пенсії готівкою, зараз мають оформити карти в банку. Необхідно звернутися до відділення "Приватбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Жителі, які раніше отримували пенсії готівкою через "Укрпошту", можуть оформити пластикові картки у відділеннях "Приватбанку". Пенсії будуть приходити на ці карти", - написав він.

За його словами, для отримання Карти необхідно: звернутися в будь-яке відділення "ПриватБанку" (щоб уникнути натовпу для пенсіонерів діятиме окрема черга), оформити карту у співробітника банку і чекати переказу коштів.

Пенсія буде автоматично перерахована на карту "Приватбанку" з наступного місяця.

Нагадаємо, як раніше повідомили в ОВА, в Донецькій області на сьогоднішній день потреби в пенсіях за травень вже повністю профінансовані. Гроші доставили більшості пенсіонерів, але приблизно третина пенсіонерів ще не отримала виплати.

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Мелітополь