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Мер Мелітополя попередив місцевих чоловіків про загрозу мобілізації в армію РФ

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Мелітополі росіяни готуються до мобілізації місцевих чоловіків. Видавати повістки планують одразу після отримання паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами Федорова, ситуація з видачею російських паспортів починає ускладнюватись. Місцевим мешканцям починають погрожувати і це стосується пенсіонерів. Також родини, які вимушені віддавати своїх дітей до місцевих шкіл, мають надавати про себе повну інформацію. Якщо дитина виховується без батька, то окупанти починають вишукувати його місцеперебування.

"Це робиться для того, аби всі чоловіки в окупації ставали на облік до місцевих "військкоматів", - пояснив Федоров.

Мер розповів, що вже відомі випадки видачі повісток на мобілізацію після отримання російського паспорта у Мелітополі.

Нагадаємо, що на аеродромі окупованого Мелітополя знищено російський вертоліт.

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