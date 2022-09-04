На аеродромі окупованого Мелітополя знищено російський вертоліт

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Вчора ввечорі були чергові вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів війни, це військовий аеродром. Після цього була детонація. Очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме гвинтокрил", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, вчора в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи на захопленому російськими військами аеродромі.

Також повідомлялося, що в ніч на 2 вересня українські військові завдали потужний удар по двох російських локаціях у Мелітополі. Причому однією з них був склад з боєприпасами в районі аеродрому. Після вибуху детонувало ще кілька годин.

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