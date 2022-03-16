Міський голова Мелітополя звільнений з полону окупантів
Українські спецпризначенці успішно провели операцію зі звільнення з полону міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву в Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Друзі! Гарні новини з Запоріжжя. Тільки що успішно завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Ваня в безпеці", – заявив чиновник.
За його словами, міський голова поспілкувався з президентом Зеленським. Також в Офісі президента анонсували швидке повернення Федорова до здійснення повноважень міського голови Мелітополя.
Мелітопольського мера російські окупанти викрали 11 березня. Містяни впродовж кількох днів виходили на мітинги з вимогою відпустити Федорова.
До слова, російські окупанти атакували драмтеатр в Маріуполі, в якому переховувалися мирні мешканці міста.
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