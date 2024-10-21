Мэр Львова ответил, будут ли в городе "языковые патрули"

Львову не нужны "языковые патрули", поскольку в городе люди с Востока переходят на украинский язык под влиянием среды. Тема конфликтов на языковой почве эксплуатируется пророссийскими силами.

"Я не вижу таких необходимостей на сегодняшний день, потому что Львов является крупнейшим в мире украиноязычным городом", - сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении к инициативе мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива по языковым патрулям, Садовый сказал:

"Ой, вы знаете, так много инициатив, просто, возможно, люди имеют немного больше свободного времени на такие вещи. У нас нет такой проблемы. Мы, знаете, как-то стараемся проводить разъяснительную работу. Есть языковой омбудсмен в нашем государстве, они молодцы, обращают внимание чиновникам на соблюдение закона".

Как отметил Садовый, Львов сегодня является одним из крупнейших гуманитарных хабов мира. А люди, приехавшие с Востока, и которые, возможно, раньше не так активно использовали украинский язык, во Львове получили языковую практику,

"Очень легко, когда ты в среде, ты переходишь на украинский язык. Но ты делаешь это с любовью. Здесь нет никакого принуждения, никакого давления. И многие люди, которых я раньше знал, которые боялись говорить по-украински, сегодня они говорят, и с каждым разом все лучше и лучше", – рассказал мэр.

По его словам, тема конфликтов на языковой почве всегда эксплуатировалась пророссийскими силами или теми, кто получал финансирование со стороны страны-агрессора.

"И мы должны понимать, что москалота будет вбрасывать миллиарды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Потому что они уже поняли, что они не смогут захватить нас, как они это планировали, поэтому они будут вбрасывать средства в поддержку разных националистических, радикальных движений, будут поддерживать а-ля милитарные организации под своим ракурсом, и будут тратить миллиарды на пропаганду, поэтому к этому нужно быть готовым, нужно это понимать", - добавил он.