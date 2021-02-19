Мер Лондона отримав перше щеплення від COVID

У п'ятницю, 19 лютого, мер британської столиці Лондона Садок Хан зробив перше щеплення від коронавірусу. Йому зробили щеплення вакциною компанії Pfizer в центрі вакцинації в баптистської церкви Мітчем-Лейн.

"Дуже радий і дуже вдячний за те, що мене сьогодні запросили на вакцинацію від COVID-19. Мій посил всім, хто сумнівається, чи робити щеплення: вона безпечна, ефективна і врятує життя", - написав він.

Як відзначає видання Evening Standard, Хан отримав першу щеплення під час другого етапу програми з вакцинації населення, в який входять люди у віці від 16 до 64 років з супутніми захворюваннями. У мера Лондона важка форма астми, тому він приймає спеціальні ліки.