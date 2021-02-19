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Мер Лондона отримав перше щеплення від COVID

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 19 лютого 2021 15:34
Мер Лондона отримав перше щеплення від COVID Фото: Садок Хан перед вакцинацією (facebook.com/sadiqforlondon)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 19 лютого, мер британської столиці Лондона Садок Хан зробив перше щеплення від коронавірусу. Йому зробили щеплення вакциною компанії Pfizer в центрі вакцинації в баптистської церкви Мітчем-Лейн.

Про це Хан повідомив у Twitter.

"Дуже радий і дуже вдячний за те, що мене сьогодні запросили на вакцинацію від COVID-19. Мій посил всім, хто сумнівається, чи робити щеплення: вона безпечна, ефективна і врятує життя", - написав він.

Як відзначає видання Evening Standard, Хан отримав першу щеплення під час другого етапу програми з вакцинації населення, в який входять люди у віці від 16 до 64 років з супутніми захворюваннями. У мера Лондона важка форма астми, тому він приймає спеціальні ліки.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство поділитися надлишками вакцин з бідними країнами.

Крім того, у січні мер Лондона Садок Хан оголосив про надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень через коронавірус.

Додамо, що у Британії вже вакциновано від коронавірусу понад 15 млн осіб. При цьому другу дозу препарату отримали понад 500 тисяч британців.

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