Мер Лондона отримав перше щеплення від COVID
У п'ятницю, 19 лютого, мер британської столиці Лондона Садок Хан зробив перше щеплення від коронавірусу. Йому зробили щеплення вакциною компанії Pfizer в центрі вакцинації в баптистської церкви Мітчем-Лейн.
Про це Хан повідомив у Twitter.
"Дуже радий і дуже вдячний за те, що мене сьогодні запросили на вакцинацію від COVID-19. Мій посил всім, хто сумнівається, чи робити щеплення: вона безпечна, ефективна і врятує життя", - написав він.
Як відзначає видання Evening Standard, Хан отримав першу щеплення під час другого етапу програми з вакцинації населення, в який входять люди у віці від 16 до 64 років з супутніми захворюваннями. У мера Лондона важка форма астми, тому він приймає спеціальні ліки.
Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство поділитися надлишками вакцин з бідними країнами.
Крім того, у січні мер Лондона Садок Хан оголосив про надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень через коронавірус.
Додамо, що у Британії вже вакциновано від коронавірусу понад 15 млн осіб. При цьому другу дозу препарату отримали понад 500 тисяч британців.