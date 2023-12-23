Мэр Лондона изменил решение о передаче использованных автомобилей Украине

Мэр британской столицы Лондона Садик Хан пошел на попятную и заявил, что поддерживает идею отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы утилизированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Хан отказался от своего решения и обратился к Марку Харперу, министру транспорта Великобритании, с просьбой сделать так, чтобы "лондонцы и другие жители страны могли пожертвовать Украине подходящие автомобили через схемы утилизации".

"Это можно сделать быстрее всего, изменив национальные правила в отношении сертификата об уничтожении, который требуется в качестве доказательства того, что автомобиль был окончательно сдан в утиль, чтобы вместо этого обеспечить возможность экспорта подходящих автомобилей в Украину через зарегистрированную благотворительную организацию или национальную схему", - говорится в письме Хана и бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса.

При этом Хан предложил, чтобы жители Британии могли получать средства за "вывоз загрязняющих окружающую среду автомобилей с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную помощь народу Украины".

Передача использованных автомобилей Украине

В декабре мэр Лондона Садик Хан отказался от идеи передать на фронт автомобили, которые планируют утилизировать дители города.

При этом накануне министр по вопросам выравнивания возможностей, ЖКХ и общин Великобритании Майкл Гоув обратился к мэру Лондона с просьбой передать машины, которые пойдут на металлолом, Украине.

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