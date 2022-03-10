Мер Ізюма відмовився виконати ультиматум окупантів. Вимагали пропустити техніку на Харків

Мер Ізюма відмовився виконати ультиматум російських окупантів з вимогою безперешкодно пропустити їх техніку на Харків. В помсту загарбники почали обстрілювати місто і фактично його знищили.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Глава ОВА зазначив, що на мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова. Однак міський голова і місцеві жителі відмовилися виконати цю вимогу загарбників.

"Ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам в просуванні по Україні", - додав Синєгубов.

За його словами, після цього загарбники почали інтенсивно обстрілювати Ізюм. Потім вони ще раз висунули ультиматум місцевій владі з тією ж вимогою, але отримали відмову і відразу почали знищувати місто.