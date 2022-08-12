ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Енергодара розповів, що трапилося з колаборантом Шевчиком після підриву

Новость на русском →
Енергодар, П'ятниця 12 серпня 2022 12:50
Мер Енергодара розповів, що трапилося з колаборантом Шевчиком після підриву Фото: гауляйтер Енергодару Андрій Шевчик (скрін відео)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Колаборант Андрій Шевчик, якого окупанти призначили "мером" Енергодару, після підриву не виїхав з міста. Проте окупанти зняли з нього охорону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Місцеві мешканці повідомляють, що він зараз знаходиться в Енергодарі. Охорону з нього зняли - мабуть, їм уже не потрібен", - зазначив Орлов.

Він додав, що окупанти після інциденту з підривом призначили нових гауляйтерів, а Шевчик виявився непотрібним для них.

"Тобто він зараз як відпрацьований матеріал. Тому невідомо, що він зараз буде робити, бо в Україні його теж ніхто не чекає, зрадників не люблять у жодній державі", - пояснив мер міста.

Нагадаємо, у кінці травня невідомі підірвали двері під'їзді мера-колаборанта Енергодару Андрія Шевчика. Він був госпіталізований до лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергодар колаборант
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей