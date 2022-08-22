Мер Енергодару підтвердив загибель людини внаслідок обстрілу території Запорізької ТЕС

У результаті обстрілу росіяними території Запорізької ТЕС в Енергодарі одна людина загинула, ще одна перебуває в реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

"Підтверджена загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля. На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події", - написав він.

Орлов зазначив, що ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та перебуває в реанімації. Нараза за його життя борються лікарі.

Раніше мер повідомляв, що окупанти могли обстріляти автомобіль в Енергодарі впритул. На машині видно рівні отвори від куль.